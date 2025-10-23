Polizei Gütersloh

POL-GT: Riegel vor! Sicher ist sicherer. Berater verteilen Präventionsmängelkarten

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - Am 26. Oktober ist der diesjährige "Tag des Einbruchschutzes". Die Polizei NRW und somit die Kreispolizeibehörde Gütersloh führen hierzu die bewährte landesweite Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer." durch.

Wer an dem Sonntag, an oder in seinem Haus, eine dieser abgebildeten Karten vorfindet, hatte glücklicherweise keinen Besuch von Einbrechern, sondern von unseren technischen Sicherheitsberatern. Mit ihrem professionellen Blick schauen sie nach nicht optimal gesicherten Häusern und Wohnungen und werfen die Karte ein, um auf die Missstände aufmerksam zu machen.

Wenn die Sicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Gütersloh, Guido Baratella (Kriminalhauptkommissar) und Uwe Arlitt (Regierungsbeschäftigter der Kreispolizeibehörde Gütersloh) damit Ihr Interesse geweckt haben sollten, nutzen Sie das KOSTENLOSE Beratungsangebot und rufen Sie uns an. Erreichbar sind sie unter den Telefonnummern 05241 869-1878 und 05241 869-1879.

Gerne bieten die beiden eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz an. Auf Wunsch vereinbaren Sie einen Termin in ihrem Haus oder der Wohnung. Die technischen Sicherheitsberater machen anhand einer Checkliste Verbesserungsvorschläge direkt vor Ort.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell