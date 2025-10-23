Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher in der Gütersloher Innenstadt unterwegs

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Dienstag (21.10., 19.00 Uhr) und Mittwoch (22.10., 07.45 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Blumengeschäft in der Berliner Straße ein. Die Täter gelangten über eine aufgehebelte Tür in den Verkaufsraum. Zudem versuchten sie einen Tresor zu öffnen. Ersten Angaben nach flüchteten die Einbrecher ohne Beute. Über den Einbruch hinaus, wurden Hebelspuren an einer benachbarten Geschäftstür festgestellt. Es besteht der Verdacht, dass die Täter ebenfalls dort tätig waren. In dem Ladenlokal waren sie nicht. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Geräuschen in der Nacht machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

