FW Hünxe: Brand einer Gartenlaube - Anwohner verhindern Schlimmeres
Hünxe (ots)
Die Einheit Hünxe wurde am 12. Oktober 2025 um 12:02 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Garagenbrand" zur Wilhelmstraße alarmiert.
Als die Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, standen eine Gartenlaube sowie das angrenzende Gebüsch in Flammen. Die Anwohner hatten bereits mit einem Gartenschlauch mit den Löschmaßnahmen begonnen und so eine Ausbreitung des Feuers verhindert. Die Feuerwehr löschte die brennende Gartenlaube und die umliegenden Gebüsche mit einem Strahlrohr. Nach Abschluss der Löscharbeiten kontrollierte die Feuerwehr die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera. Der Einsatz war nach ca. 40 Minuten beendet.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tom Hinterreiter
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell