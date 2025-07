POL-PPWP: Nach Benefizfußballspiel: Spendenübergabe im Westpfalz-Klinikum

Kaiserslautern (ots) - Einsatzkräfte rückten am frühen Montagmorgen in den Stadtteil Erfenbach aus. Der Grund: In der Werksstraße stand ein Wohnhaus in Flammen. Alle Bewohner konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Vorsichtshalber brachte der Rettungsdienst die Personen in ein Krankenhaus. Der Feuerwehr gelang es, den Brand schnell zu löschen, sodass kein größerer Schaden am Einfamilienhaus entstand. ...

