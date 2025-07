Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Handtaschenraub beobachtet?

Kaiserslautern (ots)

Am Montagmorgen kam es in der Lauterstraße zu einem Handtaschenraub. Nach den Angaben einer 64-jährigen Stadtbewohnerin wartete sie gegen 7:50 Uhr an einer Bushaltestelle in der Nähe der Kammgarn, als ein Fahrradfahrer ihr im Vorbeifahren die Handtasche vom Arm riss. Die Frau versuchte noch, die Tasche festzuhalten, was ihr aber aufgrund der Geschwindigkeit des Tatverdächtigen nicht gelang. Verletzt wurde die 64-Jährige nicht. In der Handtasche befand sich ein Geldbeutel mitsamt eines dreistelligen Geldbetrags. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Unbekannte von der Berliner Brücke gekommen und in Richtung Stadtmitte unterwegs. Der Mann trug einen dunklen Kapuzenpullover, wobei er die Kapuze über den Kopf gezogen hatte. Von dem Rad ist lediglich bekannt, dass es keine Schutzbleche hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat zur angegebenen Zeit etwas Verdächtiges an der Bushaltestelle beobachtet? Wem ist der Fahrradfahrer aufgefallen und kann sachdienliche Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |kfa

