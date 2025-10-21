Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in städtisches Gebäude an der Wilhelmstraße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Bislang unbekannte Täter sind im Tatzeitraum von Sonntag bis Montag (19.10., 09.45 Uhr - 20.10., 09.30 Uhr) in ein städtisches Gebäude an der Wilhelmstraße eingebrochen. Innerhalb des Gebäudes befinden sich getrennte Räumlichkeiten für ein Jugendtreff, eine Seniorenbegegnungsstätte sowie für eine karitative Einrichtung. Den Erkenntnissen zufolge haben sich die Einbrecher durch das Einschlagen eines Fensters Zutritt verschafft und anschließend in sämtlichen Bereichen nach Wertgegenständen gesucht. Nach derzeitigem Stand konnte lediglich in den Räumen des Jugendtreffs festgestellt werden, dass die Täter dort einen Fernseher und eine Spielekonsole gestohlen hatten.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell