POL-GT: Einbrecher durchschlagen Wand zwischen Apotheke und Lottogeschäft

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch (21.10., 23.35 Uhr - 22.10., 00.35 Uhr) haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Apotheke an einem Lebensmittelmarkt Am Anger verschafft. Dies geschah erneut. Bereits Ende September (22.09. - 23.09.) sowie Anfang Oktober (02.10. - 03.10.) wurde die Polizei Gütersloh über zwei Einbrüche informiert. Mögliche Tatzusammenhänge werden in den jeweiligen Ermittlungsverfahren geprüft.

In der vergangenen Nacht hebelten die Täter die Eingangsschiebetür der Apotheke auf. Ersten Feststellungen zufolge haben die Einbrecher Bargeld aus den Kassen gestohlen. In der Folge durchschlugen die Täter eine Leichtbauwand zu einem angrenzenden Lottogeschäft und verschafften sich Zutritt. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten dort bisher nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem aktuellen Einbruch oder den zurückliegenden Taten machen? Wer hat rund um die Tatzeiten verdächtige Beobachtungen machen können? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

