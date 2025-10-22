Polizei Gütersloh

POL-GT: Falscher Bauarbeiter stiehlt Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Dienstagmittag (21.10., 13.00 -13.10 Uhr) unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung einer älteren Dame an der Körnerstraße erschlichen.

Der Unbekannte gab sich als Mitarbeiter einer nahe gelegenen Baustelle aus. Angeblich sei dort bei Bauarbeiten eine Wasserleitung getroffen worden und er wolle den Anschluss in der Wohnung prüfen. Die arglose 88-jährige Bewohnerin ließ den Mann in die Wohnung. Nach einiger Zeit beendete der Unbekannte seine Arbeiten und verließ die Wohnung. Stunden später bemerkte die Seniorin den Diebstahl von Schmuck.

Eine Beschreibung des Täters liegt derzeitig nicht vor.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum, im Bereich der Körnerstraße oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

