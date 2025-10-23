Polizei Gütersloh

POL-GT: Im Witten Sand - Einbruch in Gaststätte und Wohnung

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Nachdem sich unbekannte Einbrecher zunächst gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte an der Straße Im Witten Sand verschafft hatten, gelangten sie im Anschluss auch in die darüberliegende Wohnung. Im Tatzeitraum von Dienstag auf Mittwoch (21.10., 19.00 Uhr - 22.10., 12.00 Uhr) hebelten die Täter ein Fenster zur Gastronomie auf und durchsuchten dort die Räume nach Wertgegenständen. In der Folge drangen sie in die Wohnung im Obergeschoss ein und durchsuchten auch die Wohnräume. Zu möglichem Diebesgut konnten insgesamt noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell