PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Im Witten Sand - Einbruch in Gaststätte und Wohnung

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Nachdem sich unbekannte Einbrecher zunächst gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte an der Straße Im Witten Sand verschafft hatten, gelangten sie im Anschluss auch in die darüberliegende Wohnung. Im Tatzeitraum von Dienstag auf Mittwoch (21.10., 19.00 Uhr - 22.10., 12.00 Uhr) hebelten die Täter ein Fenster zur Gastronomie auf und durchsuchten dort die Räume nach Wertgegenständen. In der Folge drangen sie in die Wohnung im Obergeschoss ein und durchsuchten auch die Wohnräume. Zu möglichem Diebesgut konnten insgesamt noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 09:06

    POL-GT: Einbrecher in der Gütersloher Innenstadt unterwegs

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Zwischen Dienstag (21.10., 19.00 Uhr) und Mittwoch (22.10., 07.45 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Blumengeschäft in der Berliner Straße ein. Die Täter gelangten über eine aufgehebelte Tür in den Verkaufsraum. Zudem versuchten sie einen Tresor zu öffnen. Ersten Angaben nach flüchteten die Einbrecher ohne Beute. Über den Einbruch hinaus, wurden Hebelspuren an einer ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 11:35

    POL-GT: Einbrecher durchschlagen Wand zwischen Apotheke und Lottogeschäft

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch (21.10., 23.35 Uhr - 22.10., 00.35 Uhr) haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Apotheke an einem Lebensmittelmarkt Am Anger verschafft. Dies geschah erneut. Bereits Ende September (22.09. - 23.09.) sowie Anfang Oktober (02.10. - 03.10.) wurde die Polizei Gütersloh über zwei ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 10:25

    POL-GT: Falscher Bauarbeiter stiehlt Schmuck - Polizei sucht Zeugen

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Dienstagmittag (21.10., 13.00 -13.10 Uhr) unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung einer älteren Dame an der Körnerstraße erschlichen. Der Unbekannte gab sich als Mitarbeiter einer nahe gelegenen Baustelle aus. Angeblich sei dort bei Bauarbeiten eine Wasserleitung getroffen worden und er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren