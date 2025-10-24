PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Raub in Verl

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer versuchte am Donnerstagmorgen (23.10., 07.15 Uhr) einen Rucksack zu rauben. Der Mann fuhr den Angaben nach am Hermannsweg an einer 50-jährigen Joggerin vorbei und griff nach ihrem Rucksack. Die Joggerin fiel daraufhin zu Boden. Der Unbekannte fuhr weiter in Richtung Westfalenweg. An den Rucksack gelangte er nicht. Die 50-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Etwas später informierte sie die Polizei. Der Mann konnten im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Der Täter soll eine dunkle Jogginghose und einen dunklen Kapuzenpullover getragen haben.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat am Donnerstagmorgen rund um den Hermannsweg einen verdächtigen E-Scooter-Fahrer beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh

  • 23.10.2025 – 10:10

    POL-GT: Im Witten Sand - Einbruch in Gaststätte und Wohnung

    Gütersloh (ots) - Harsewinkel (MK) - Nachdem sich unbekannte Einbrecher zunächst gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte an der Straße Im Witten Sand verschafft hatten, gelangten sie im Anschluss auch in die darüberliegende Wohnung. Im Tatzeitraum von Dienstag auf Mittwoch (21.10., 19.00 Uhr - 22.10., 12.00 Uhr) hebelten die Täter ein Fenster zur Gastronomie auf und durchsuchten dort die Räume nach Wertgegenständen. ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 09:06

    POL-GT: Einbrecher in der Gütersloher Innenstadt unterwegs

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Zwischen Dienstag (21.10., 19.00 Uhr) und Mittwoch (22.10., 07.45 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Blumengeschäft in der Berliner Straße ein. Die Täter gelangten über eine aufgehebelte Tür in den Verkaufsraum. Zudem versuchten sie einen Tresor zu öffnen. Ersten Angaben nach flüchteten die Einbrecher ohne Beute. Über den Einbruch hinaus, wurden Hebelspuren an einer ...

    mehr
