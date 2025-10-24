Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Raub in Verl

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer versuchte am Donnerstagmorgen (23.10., 07.15 Uhr) einen Rucksack zu rauben. Der Mann fuhr den Angaben nach am Hermannsweg an einer 50-jährigen Joggerin vorbei und griff nach ihrem Rucksack. Die Joggerin fiel daraufhin zu Boden. Der Unbekannte fuhr weiter in Richtung Westfalenweg. An den Rucksack gelangte er nicht. Die 50-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Etwas später informierte sie die Polizei. Der Mann konnten im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Der Täter soll eine dunkle Jogginghose und einen dunklen Kapuzenpullover getragen haben.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat am Donnerstagmorgen rund um den Hermannsweg einen verdächtigen E-Scooter-Fahrer beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell