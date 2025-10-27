Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmeneinbruch an der Rietberger Straße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zwischen Donnerstagabend (23.10., 19.30 Uhr) und Freitagmorgen (24.10., 07.40 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Firma an der Rietberger Straße ein. Die Eibrecher schlugen eine Scheibe ein, durchsuchten Teile der Firma und entwendeten gemäß erster Angaben Werkzeug.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht weitere Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen in der Umgebung machen können. Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell