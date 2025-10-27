PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Temporärer Umzug des Bezirksdienstbüros in Herzebrock-Clarholz

Gütersloh (ots)

Herzebrock -Clarholz (FK) - Für die Dauer des Neubaus des Rathauses in Herzebrock-Clarholz, hat auch der Bezirksdienst der Polizei neue Räumlichkeiten bezogen. Polizeihauptkommissarin Heike Kress und Polizeioberkommissar Fabian Meise sind fortan am Fuhrmannsplatz 10 anzutreffen. Somit sind Ordnungsamt und Polizei für die Zeit der Baumaßnahmen an einer Adresse anzutreffen.

Die Telefonnummer und die Sprechzeiten der beiden Beamten bleiben dieselben: Donnerstags zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr, Dienstags zwischen 09.00 Uhr - 11.00 Uhr und nach Vereinbarung. Telefonisch sind beide unter der 05245 844916 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

