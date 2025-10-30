PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Unfall in Versmold - 71-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Mittwochmittag (29.10., 12.04 Uhr) erlitt ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der 71-jährige Versmolder die Pestalozzistraße in Richtung Bielefelder Straße. Zeitgleich befuhr ein 58-jähriger Bielefelder mit einem Bus die Bielefelder Straße in Richtung Versmold. In Höhe der Einmündung kam es in der Folge zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem Bus. Der 71-Jährige stürzte. Zunächst wurden lebensgefährliche Verletzungen angenommen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Die Unfallaufnahme vor Ort wurde durch ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld unterstützt. An dem Bus und an dem Fahrrad entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

  29.10.2025 – 14:25

    POL-GT: Einbruch in Baucontainer

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MS) - Zwischen Sonntagnachmittag (26.10., 14:30 Uhr) und Dienstagvormittag 28.10., 11:45 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer an der Schlüterstraße/ Brockhäger Straße eingebrochen. Die Täter brachen das Türschloss auf und gelangten so in den Container. Sie entwendeten ein Schweißgerät. Sie versuchten außerdem einen weiteren Container aufzuhebeln. Dies gelang aber nicht. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat ...

    mehr
  27.10.2025 – 13:32

    POL-GT: Zwei Autobrände in Rheda - Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Samstag- (25.10., 02.55 Uhr) und Sonntagmorgen (26.10., 03.50 Uhr) brannte es an der Schulte-Mönting Straße und an der August-Wibbelt Straße. In der Nacht zu Samstag bemerkten Zeugen einen brennenden Kia Sportage im Hinterhof eines Hauses an der Schulte-Mönting Straße. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte löschten die ...

    mehr
