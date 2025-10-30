Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Unfall in Versmold - 71-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Mittwochmittag (29.10., 12.04 Uhr) erlitt ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der 71-jährige Versmolder die Pestalozzistraße in Richtung Bielefelder Straße. Zeitgleich befuhr ein 58-jähriger Bielefelder mit einem Bus die Bielefelder Straße in Richtung Versmold. In Höhe der Einmündung kam es in der Folge zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem Bus. Der 71-Jährige stürzte. Zunächst wurden lebensgefährliche Verletzungen angenommen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Die Unfallaufnahme vor Ort wurde durch ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld unterstützt. An dem Bus und an dem Fahrrad entstand Sachschaden.

