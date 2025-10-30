Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher an der Elsenhermstraße - Schmuck gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Montag bis Mittwoch (27.10. - 29.10.) Zutritt in ein Reihenhaus an der Elsenhermstraße verschafft. Durch das Aufhebeln eines bodentiefen Fensters gelangten die Einbrecher in das Haus und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Den Erkenntnissen nach haben die Einbrecher Schmuck gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell