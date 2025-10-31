PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch am Gartnischen Weg

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Donnerstagabend (30.10., 19.00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte am Gartnischen Weg ein.

Durch eine eingeschlagene Scheibe gelangten sie in das Gebäude. Als der Gebäudealarm ertönte, flüchteten sie.

Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer hat Donnerstagabend rund um den Gartnischen Weg verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 10:46

    POL-GT: Fahrradprüfung an der Grundschule Sundern

    Gütersloh (ots) - Gütersloh - Am Montag (03.11.25, 08.45 Uhr - 11.30 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Sundern in Gütersloh die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden rund um die Schule im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein. Die Kinder wurden intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie ihnen am Montag begegnen, können Sie sie am sinnvollsten ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 14:55

    POL-GT: 26-Jähriger nach Einbruch in Veranstaltungshalle vorläufig festgenommen

    Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (MK) - Am Mittwochmorgen (29.10., 08.15 Uhr) verständigten Zeugen die Polizei, nachdem ein 26-jähriger Tatverdächtiger in den Räumlichkeiten einer Veranstaltungshalle an der Roger-Federer-Allee übernachtet hatte. Den Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der Mann ohne festen Wohnsitz zuvor gewaltsam Zutritt durch ein Fenster. Er ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 14:05

    POL-GT: Einbruch in Kindertagesstätte an der Teutoburger Straße

    Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (MK) - Unbekannte Einbrecher haben sich am frühen Mittwochabend (29.10., 18.00 - 18.40 Uhr) Zutritt in eine Kindertagesstätte an der Teutoburger Straße verschafft. Ein auf Kipp stehendes Fenster wurde gewaltsam geöffnet. Den Erkenntnissen zufolge haben die Täter Lebensmittel gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren