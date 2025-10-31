POL-GT: Einbruch am Gartnischen Weg
Gütersloh (ots)
Halle (Westf.) (FK) - Donnerstagabend (30.10., 19.00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte am Gartnischen Weg ein.
Durch eine eingeschlagene Scheibe gelangten sie in das Gebäude. Als der Gebäudealarm ertönte, flüchteten sie.
Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer hat Donnerstagabend rund um den Gartnischen Weg verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.
