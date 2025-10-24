Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Wittlich (ots)

Am 23.10.2025 gegen 06:25 Uhr befuhr ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der Stadt Wittlich mit seinem Personenkraftwagen die Bundesstraße 49 von Wittlich-Dorf kommend in Richtung der Einmündung der B49 / L55.

Verkehrsbedingt verlangsamte der Fahrzeugführer an der Einmündung und bremste bis zum Stillstand ab.

Eine dahinterfahrende 39-jährige Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens aus dem Bereich der Stadt Wittlich versuchte noch zu bremsen und einer großen Wasserlache auszuweichen.

Sie fuhr letztlich auf das Fahrzeug des 51-Jährigen auf.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 51-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

