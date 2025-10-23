Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 22.10.2025 zwischen 06:30 Uhr und 21:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Otto-Hahn-Straße in Wittlich im Bereich der Firma MAN.

Hier kollidierte er auf bisher unbekannte Art und Weise mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke AUDI mit Kennzeichen aus dem Bereich des Zulassungsbezirks Bernkastel-Wittlich.

An dem beschriebenen Fahrzeug des Geschädigten entstand Schaden im Bereich der Fahrzeugfront.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell