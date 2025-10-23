PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von etwa einer Tonne Alu-Profilen von einem Fischweiher

Kinderbeuern (ots)

Im Zeitraum 21.10.2025, 11:00 Uhr bis 22.10.2025, 15:30 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zum Fischweiher im Bereich des Melchhofer Wegs in Kinderbeuern.

Hier luden sie etwa eine Tonne dort gelagerter Alu-Profile vermutlich in einen Transporter ein oder auf einen Anhänger auf und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Es ist ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

