POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Wie der Polizeiinspektion Wittlich erst am 22.10.2025 mitgeteilt wurde, ereignete sich im Zeitraum 20.10.2025, 22:00 Uhr bis 21.10.2025, 12:00 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Römerstraße in Wittlich auf dem Parkplatz einer dortigen Physiopraxis.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte nach ersten Erkenntnissen vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Audi mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Bernkastel-Wittlich.

Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise seiner Verkehrsbeteiligung bekannt zu geben.

An dem beschriebenen Fahrzeug des Geschädigten entstand Schaden an der hinteren Türe der Beifahrerseite.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

