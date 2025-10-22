PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: verdächtiger Sachverhalt, möglicher Diebstahl

POL-PDWIL: verdächtiger Sachverhalt, möglicher Diebstahl
  • Bild-Infos
  • Download

Wittlich (ots)

Am 21.10.2025 gegen 22:30 Uhr meldete sich ein Zeuge aus dem Bereich des Pariser Platzes in Wittlich und teilte mit, dass er soeben beobachtet habe, wie zwei Personen den Vorderreifen eines dort abgestellten Fahrrads abmontiert und mitgenommen hätten.

Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den Tätern im Wittlicher Stadtgebiet führte zunächst nicht zum Antreffen der Personen.

Durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich wurde der Tatort im Anschluss aufgenommen und eine Spurensicherung durchgeführt.

Die Eigentumsverhältnisse des Fahrrads der Marke Scott konnten in der Nacht im Rahmen der Tatortaufnahme nicht abschließend geklärt werden. Hierzu dauern die Ermittlungen weiterhin an.

Der Eigentümer des Fahrrads darf gebeten werden, sich schnellstmöglich bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 07:12

    POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Gartenhaus

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 11.10.2025 bis 21.10.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Gartenhaus im Bereich Straße "Zur Philippsburg 64" in Wittlich. Hier brachen sie gewaltsam die doppelflügelige Türe des Gartenhauses durch Hebeln auf und verschafften sich so Zutritt zu diesem. Im Inneren des Gartenhauses entwendeten sie mehrere elektronische Gartengeräte wie Hochdruckreiniger, Rasentrimmer, ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 14:42

    POL-PDWIL: Größerer Polizeieinsatz - Vermisstensuche im Bereich Speicher

    Speicher - Sülm (ots) - Am Dienstag, 21.Oktober 2025, führte die Polizei im Zeitraum von 7 bis 14 Uhr umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich Speicher und Sülm durch, um eine vermisste Person aufzufinden. An diesem Einsatz waren Kräfte der örtlichen Polizei, der Bundespolizei und der Freiwilligen Feuerwehren beteiligt. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 06:56

    POL-PDWIL: Taschendiebstahl

    Salmtal (ots) - Am 20.10.2025 gegen 18:20 Uhr befand sich eine 39-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Wittlich-Land zum Einkaufen im EDEKA-Markt in Salmtal. Hier hatte sie ihre Einkaufstasche, in welcher sich ihre Geldbörse befand in den Einkaufwagen gelegt und war mit Einkäufen beschäftigt. In einem kurzfristig unbeobachteten Moment gelang es bisher unbekannten Tätern die Geldbörse zu entwenden. Im Anschluss versuchten die Täter Geldabhebungen an einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren