POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht Lidl Prüm

Wittlich (ots) - Im Zeitraum 11.10.2025 bis 21.10.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Gartenhaus im Bereich Straße "Zur Philippsburg 64" in Wittlich. Hier brachen sie gewaltsam die doppelflügelige Türe des Gartenhauses durch Hebeln auf und verschafften sich so Zutritt zu diesem. Im Inneren des Gartenhauses entwendeten sie mehrere elektronische Gartengeräte wie Hochdruckreiniger, Rasentrimmer, ...

