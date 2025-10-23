PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich
POL-PDWIL: Todesermittlung nach Brandgeschehen in Gönnersdorf

Gönnersdorf (ots)

Am Mittwochabend, 22.10.2025, wurde in einem Wohnhaus in Gönnersdorf eine männliche Person leblos aufgefunden. Zuvor war es offenbar im Gebäude - für dritte Personen unbemerkt -zu einem Brandgeschehen in der Küche gekommen. Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei Wittlich hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brand- sowie der Todesursache aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Gönnersdorf, Lissendorf und Birgel sowie die Polizeiinspektionen Daun, Prüm und die Kriminalpolizei Wittlich.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Wittlich

Telefon: 06571-95000
https://s.rlp.de/KIWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

