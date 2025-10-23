PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Personenkraftwagen

Bruch (ots)

Am 22.10.2025 zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem im Bereich der Salmstraße in Bruch abgestellten Personenkraftwagen und beschädigten diesen.

Anhand der durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich festgestellten und aufgenommenen Spurenlage dürfte davon auszugehen sein, dass der unbekannte Täter das Fahrzeug mutwillig mittels eines spitzen oder scharfkantigen Gegenstands im Bereich der Fahrerseite zerkratzte.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

