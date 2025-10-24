PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Hetzerath (ots)

Am 23.10.2025 gegen 09:52 Uhr befuhr eine 33-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Wittlich-Land mit ihrem Personenkraftwagen die Landstraße 141 von Hetzerath kommend in Richtung Schweich.

An der Auffahrt auf die BAB 1, Anschlussstelle Föhren ordnete sich die 33-Jährige auf dem Linksabbiegestreifen ein, um auf die BAB aufzufahren.

Beim Abbiegen übersah sie den Personenkraftwagen eines entgegenkommenden 19-jährigen Fahrzeugführers aus dem Bereich der VG Ruwer.

Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, welche so erheblich beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Die beiden Fahrzeuginsassen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und zur Kontrolle in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

Aufgrund auslaufender Motorflüssigkeiten musste die Straßenmeisterei verständigt werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

