POL-KS: Nach gefährlicher Körperverletzung in Wolfhager Straße: Ein Tatverdächtiger festgenommen, zweiter stellt sich Polizei

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Am heutigen Dienstagmorgen kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in der Kasseler Nordstadt, nachdem ein junger Mann im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt worden war. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen trafen das 19 Jahre alte Opfer und eine Gruppe von drei Männern im Alter von 18 bis 24 Jahren gegen 08:30 Uhr in der Wolfhager Straße, Höhe Gießbergstraße, aufeinander. Aus einem zunächst verbalen Konflikt zwischen den sich offenbar persönlich bekannten Beteiligten entwickelte sich nach kurzer Zeit ein Handgemenge, wobei der 19-Jährige durch zwei Messerstiche leicht verletzt wurde. Die Gruppe der Angreifer flüchtete daraufhin, das Opfer wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Einer der Tatverdächtigen konnte nur wenig später im Rahmen der sofort eingeleiteten, umfangreichen Fahndungsmaßnahmen an seiner Wohnanschrift in Kassel festgenommen werden, ein Zweiter erschien kurz darauf bei dem Polizeirevier Mitte und stellte sich. Sie müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die weiteren Ermittlungen der Regionalen Ermittlungsgruppe, insbesondere bezüglich des dritten Täters, dauern an.

