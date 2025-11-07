Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei informiert am 11.11.2025 in Baunatal zum Thema "Einbruchschutz" und "Sicherheit durch Sichtbarkeit"

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Gerade in der aktuellen dunklen Jahreszeit sind Einbrecher erfahrungsgemäß häufiger aktiv. Tagsüber und in der Dämmerung nutzen die Täter oft die Abwesenheit der Bewohner, um sich gewaltsam Zutritt zu Wohnungen oder Häusern zu verschaffen.

Zum Thema "Einbruchschutz in der dunklen Jahreszeit" informieren die Fachberaterinnen und Fachberater der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen am Dienstag, dem 11. November 2025, zwischen 15 und 17 Uhr an einem Stand im RATIO-Land in der Fuldastraße 1-5 in Baunatal und geben wirkungsvolle Tipps.

Zudem wird mit dem Thema "Sicherheit durch Sichtbarkeit" auch die Verkehrsprävention im Fokus des Info-Standes stehen. Gemeinsam mit der Verkehrswacht Kassel werden die Fachberaterinnen und Fachberater für Fragen zur Verfügung stehen.

