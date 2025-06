Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeikontrollen am Wochenende: Mehrere Verstöße wegen Alkohol, Cannabis und Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / LAMSPRINGE (erb).

Von Freitag bis Samstag (13.-14.06.2025) wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth an verschiedenen Örtlichkeiten Verkehrskontrollen durchgeführt. In mehreren Fällen mussten die Beamten Strafverfahren einleiten und die Weiterfahrt untersagen.

Am Freitag, um 22:23 Uhr, geriet ein 52-jähriger Fahrradfahrer aus Bad Salzdetfurth in der Hauptstraße in Heinde in eine Verkehrskontrolle. Die Beamten der Verfügungseinheit der PI Hildesheim stellten eine deutliche Alkoholisierung bei dem Mann fest - ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille.

Am frühen Samstagmorgen, um 02:40 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung des hiesigen Kommissariats ein Pkw auf, welcher in der Soltmannstraße in sog. "Schlangenlinien" fuhr. Es ergab sich im Verlauf der anschließenden Überprüfung der Verdacht, dass der 23 Jahre alte Hildesheimer erheblich unter Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte für den vorherigen Konsum von Cannabis.

In beiden oben genannten Fällen endete die Fahrt für die Beschuldigten an Ort und Stelle. Ihnen wurde zur Beweissicherung Blut durch eine Ärztin entnommen. Entsprechende Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sind gefertigt worden. Der Autofahrer aus der Soltmannstraße musste außerdem seinen Führerschein abgeben.

Gar nicht erst in Besitz einer Fahrerlaubnis war am Samstag ein 18-Jähriger aus der Gemeinde Lamspringe. Er war gegen 21:00 Uhr zwischen Lamspringe und Graste auf der Landesstraße 489 mit seinem Kleinkraftrad unterwegs. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizisten fest, dass er nicht über die in seinem Fall erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Die Kontrollkräfte untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

