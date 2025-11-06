Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Rasante Flucht mit 2 Promille vor Polizeistreife: 41-jähriger Autofahrer nach nächtlicher Verfolgung gestoppt

Kassel (ots)

Mit seiner rasanten Fahrweise, die mutmaßlich seine beiden Mitfahrerinnen beeindrucken sollte, machte in der Nacht zum heutigen Donnerstag in Kassel ein betrunkener Autofahrer eine Polizeistreife auf sich aufmerksam. Die Beamten des Polizeireviers Mitte waren kurz vor Mitternacht auf einer Streifenfahrt in der Kurt-Wolters-Straße unterwegs, als ihnen der entgegenkommende Hyundai auffiel, der mit so hoher Geschwindigkeit von der Weserstraße abbog, dass das Heck des Wagens ins Schleudern geriet. Anschließend beschleunigte das Auto stark, woraufhin die Polizisten sofort wendeten, um den Pkw anzuhalten und zu kontrollieren. Doch der Fahrer trat mit hoher Geschwindigkeit die Flucht vor dem mit Blaulicht und eingeschaltenen Anhaltesignalen folgenden Streifenwagen an. Bei der waghalsigen Fahrt über die Holländische Straße drohte der davonrasende Wagen außer Sicht zu geraten, bis ihn zwei weitere Streifen des Innenstadtreviers, die zufällig in der Nähe waren, in Höhe der Mombachstraße stoppten. Neben Motoren- und Reifengeruch, die der Fahrweise des Mannes geschuldet waren, schlug den Beamten sofort Alkoholgeruch entgegen. Wie die Streifen berichten, zeigte sich der 41-jährige Fahrer aus Kassel trotz des bei ihm durchgeführten Atemalkoholtests, der 2 Promille ergab, bestens gelaunt. Von Reue und Einsicht angesichts seiner hochgefährlichen Fahrweise und der nun ersten Folgen der Alkoholfahrt fehlte insgesamt jede Spur. Auch seine beiden 35 Jahre alten Mitfahrerinnen lachten mit ihm gemeinsam über die Kontrollmaßnahme und die Festnahme, bis die zwei Frauen ihren weiteren Weg nicht mehr fahrend, sondern zu Fuß fortsetzen mussten. Der 41-Jährige wurde für die Blutentnahme auf das Revier gebracht und sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Da der Festgenommene mutmaßlich keinen Führerschein hat, muss es sich neben verschiedener Straftatbestände nun auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

