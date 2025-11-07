Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ohne Führerschein und mit mutmaßlich gestohlenem Audi vor Polizei geflüchtet: Vier 15-Jährige nach Unfall festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren und Niederzwehren:

Nach einem Unfall sowie einer riskanten und rücksichtslosen Flucht vor der Polizei mit einem mutmaßlich gestohlenen Audi und entwendeten Kennzeichen konnten am gestrigen Donnerstagabend in der Dennhäuser Straße in Kassel vier 15-Jährige festgenommen werden. Einer der Jugendlichen aus Kassel und Baunatal, der nach bisherigen Ermittlungen am Steuer saß, muss sich nun wegen zahlreicher Verkehrsstraftaten und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Ob er oder seine Mitfahrer für den Diebstahl des Pkw und der Kennzeichen verantwortlich ist, ist noch ungeklärt und nun Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Aufgefallen war der Audi A3 gegen 20 Uhr in der Altenbaunaer Straße, da der Fahrer ausgerechnet einer Streife des Polizeireviers Süd-West die Vorfahrt nahm. Als die Polizisten die Anhaltesignale und das Blaulicht einschalteten, trat er die Flucht an. Über mehrere rote Ampeln raste der Wagen durch die Mattenbergstraße sowie Korbacher Straße in Richtung Niederzwehren und schaltete schließlich das Licht aus, sodass die mit eingeschaltetem Martinshorn nacheilende Streife die weitere Verfolgung zunächst aus Sicherheitsgründen abbrach. Die hochgefährliche Flucht endete jedoch schon wenig später, als der jugendliche Fahrer in der Dennhäuser Straße die Kontrolle über den vollbesetzten Audi verlor und in eine Leitplane krachte. Eine andere Autofahrerin konnte nur durch eine Vollbremsung eine Kollision mit dem plötzlich über die Straße schleudernden Pkw verhindern. Doch die Flucht hatte noch kein Ende, denn alle fünf unverletzt gebliebenen Insassen stiegen sofort nach der Kollision aus und gaben Fersengeld. Allerdings erfolglos, denn bei der Fahndung mit mehreren Streifen konnten vier Jugendliche im Nahbereich festgenommen und der fünfte nachträglich ermittelt werden. Da die Eigentumsverhältnisse des demolierten Audis ungeklärt sind und er mutmaßlich aus einem Diebstahl stammt, wurde das Fahrzeugwrack sichergestellt und abgeschleppt. Die an dem Pkw angebrachten Kennzeichen hingegen wurden in der Nacht zum gestrigen Donnerstag in Süsterfeld-Helleböhn von einem geparkten Hyundai gestohlen. Die Polizisten brachten die vier Jugendlichen auf die Dienststelle, wo sie nach den polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell