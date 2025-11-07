Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrswacht Kassel übergibt Helme und Startnummern an Verkehrserzieher der Kasseler Polizei

Kassel (ots)

Kassel:

Die enge und wertvolle Zusammenarbeit zwischen dem Verkehrserziehungsdienst der Kasseler Polizei und der Verkehrswacht Kassel wurde heute bei der Übergabe von Fahrradhelmen und Warnwesten mit Startnummern für die Radfahrausbildung erneut deutlich. Die Verkehrswacht leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit und Mobilität von Kindern.

Seit vielen Jahren unterstützt die Verkehrswacht Kassel bereits die Arbeit der Polizei in der Verkehrserziehung. Ein Höhepunkt der Kooperation ist die regelmäßige Ausbildung von Schülerlotsen, die alle zwei Jahre am Engelsburggymnasium durchgeführt wird. Während die Ausbildung selbst durch den Verkehrserziehungsdienst der Polizei erfolgt, stellt die Verkehrswacht nicht nur das notwendige Lehrmaterial zur Verfügung, sondern auch wertvolle Ausstattungen wie Helme, Warnwesten und weitere Ausrüstungsgegenstände. Die Verkehrswacht übernimmt damit seit Jahren eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Verkehrserziehungsmaßnahmen. Darüber hinaus hat die Verkehrswacht in diesem Jahr auch ein speziell angepasstes Therapiefahrrad zur Verfügung gestellt. Dieses hochwertige Fahrrad wird für die Beschulung von Kindern mit körperlichen Einschränkungen genutzt, um ihnen eine praxisnahe Verkehrserziehung zu ermöglichen.

Die Übergabe der Helme und Warnwesten fand heute um 11:00 Uhr in der Jugendverkehrsschule in Kassel statt und unterstreicht die wertvolle Partnerschaft zwischen der Kasseler Polizei und der Verkehrswacht im Bereich der Verkehrserziehung, für die sich die Polizei herzlich bedankt.

