POL-KS: Zwei Einbrüche in Wohnhäuser: Polizei sucht Zeugen in Kassel-Harleshausen

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Im Kasseler Stadtteil Harleshausen haben sich am Wochenende gleich zwei Einbrüche in Wohnhäuser ereignet, die auf das Konto derselben unbekannten Täter gehen könnten. Die beiden Häuser liegen direkt nebeneinander in der Eschebergstraße, nahe der Rasenallee. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können.

Wie die an den Tatorten zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, wurden sie am Samstagabend gegen 23:00 Uhr zum ersten Mal in die Eschebergstraße gerufen. Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte bemerkt, dass die Balkontür ihrer Nachbarin offen stand, obwohl diese zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht zu Hause war. Wie sich anschließend herausstellte, hatten Unbekannte im Laufe des Tages ein Fenster der Wohnung im Erdgeschoss aufgebrochen und anschließend die Räume nach Wertvollem durchsucht, bevor sie unerkannt über den Balkon flüchteten. Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, was die Täter dabei erbeutet haben. Nur wenige Stunden später wurde die Polizei erneut in die Eschebergstraße gerufen, nachdem der Bewohner des benachbarten Einfamilienhauses bei seiner Rückkehr feststellen musste, dass auch bei ihm eingebrochen worden war. In diesem Fall hatten die Täter zwischen Samstagmorgen, 6:30 Uhr und Sonntag, 3:00 Uhr, einen Terrassenstuhl genutzt, um an ein höhergelegenes Fenster zu gelangen und dieses aufzubrechen. Anschließend entwendeten die Diebe neben aufgefundenem Bargeld auch noch drei Modellautos und konnten auch hier unerkannt flüchten.

Zeugen, die im Bereich der Eschebergstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und den Ermittlern Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

