Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alkohol am Steuer: Autofahrer kracht am Holländischen Platz ungebremst gegen Mast auf Verkehrsinsel

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Wie gefährlich Alkohol am Steuer ist, zeigte sich bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum heutigen Montag am Holländischen Platz in Kassel. Ein 56-Jähriger aus Kassel wollte gegen 00:25 Uhr mit seinem VW von der Holländischen Straße nach links in die Kurt-Wolters-Straße abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin der Pkw ungebremst gegen einen Mast auf der Verkehrsinsel krachte. Trotz ausgelöster Airbags und einem Schaden von 15.000 Euro an dem VW ging der Unfall für andere Verkehrsteilnehmer und den 56-Jährigen noch glimpflich aus, denn es wurde niemand verletzt. Das Auto war im Frontbereich erheblich beschädigt worden und musste abgeschleppt werden. Die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte hatten am Unfallort sofort Alkoholgeruch bei dem Fahrer vernommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm schließlich einen Wert von über 1,4 Promille, weshalb er sich auf dem Revier einer Blutprobe unterziehen musste. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher. Der 56-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

