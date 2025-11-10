Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Tür beschädigt: Unbekannte Täter dringen in Ladenlokal vor

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Im Zeitraum von Freitag (7. November 2025), 17:00 Uhr und Samstag (8. November 2025), 15:00 Uhr kam es an der Hühnerstraße in Emmerich zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten die Tür eines Ladenlokals und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Zur möglichen Entwendung von Wertgegenständen kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Zeugen melden sich bitte unter 02822 7830 bei der Kripo Emmerich. (pp)

