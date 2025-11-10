Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Pkw kollidierte mit Straßenbäumen: Dreijähriges Mädchen erleidet schwerste Verletzungen

Kevelaer-Kervenheim (ots)

Am Sonntag (9. November 2025) kam es gegen 19:15 Uhr an der Schloß-Wissener-Straße in Kevelaer zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 40-jährige Frau aus Kevelaer befuhr mit einem weißen Ford Fiesta die Schloß-Wissener-Straße in Fahrtrichtung Kreuzung Schloß-Wissener-Straße / Schravelner Straße / Et-Grotendonk und kam dabei im Bereich einer Linkskurve, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Straße ab. Der Pkw kollidierte mit zwei Straßenbäumen und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stillstand. Durch die Kollision zog sich die Fahrerin des Pkws leichte Verletzungen zu, wurde zur weiteren Behandlung aber dennoch ins Krankenhaus gebracht. Ein 3-jähriges Mädchen, welches sich ebenfalls im Fahrzeug befunden hatte, wurde schwerstverletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Für die Unfallaufnahme, bei welcher das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf eingesetzt wurde, war die Örtlichkeit über mehrere Stunden gesperrt. Die Angehörigen wurden durch den polizeilichen Opferschutz informiert und betreut. Der Pkw, welcher nicht mehr fahrbereit war, wurde abgeschleppt und sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell