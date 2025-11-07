Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Autofahrer in Niel bei Alleinunfall schwer verletzt

Feuerwehr befreit ihn aus seinem Fahrzeug

Kranenburg (ots)

Am Freitag (07. November 2025) wurde gegen 09:57 Uhr ein 66-jähriger Mann aus Kranenburg in Kranenburg-Niel bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er war auf der Millinger Straße mit seinem Mercedes von Kleve-Keeken kommend in Richtung Niel gefahren, als er aus bislang nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sein Fahrzeug touchierte einen Baum und geriet anschließend in einen Graben. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Lebensgefahr bestand nicht. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Die Millinger Straße wurde für die Maßnahmen der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei voll gesperrt.(sp)

