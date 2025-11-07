POL-KLE: Rheurdt - Zaun beschädigt: Unbekannte Täter entwenden mehrere Kabel von einem Firmengelände
Rheurdt (ots)
Im Zeitraum von Mittwoch (5. November 2025), 16:45 Uhr und Donnerstag (6. November 2025), 07:00 Uhr kam es am Bruchweg in Rheurdt zu einem schweren Diebstahl. Der oder die Täter beschädigten den Zaun eines Firmengeländes und entwendeten dort mehrere Kabel.
Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Geldern nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)
