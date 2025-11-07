PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kleinkraftrad entwendet: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Kleve-Materborn (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (5. November 2025), 00:00 Uhr und Donnerstag (6. November 2025), 00:00 Uhr kam es an der Straße "Schlehhecke" in Kleve zur Entwendung eines Kleinkraftrads. Der Roller (Hersteller: Peugeot), welcher zum Tatzeitpunkt das Versicherungskennzeichen "647KKO" trug, war im Bereich eines Mehrfamilienhauses abgestellt, als er durch einen oder mehrere unbekannte Täter entwendet wurde.

Die Kripo Kleve ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

