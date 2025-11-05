POL-KLE: Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall vom 01. November 2025 auf der B 220 in Emmerich am Rhein
Polizei sucht weitere Zeugen
Emmerich am Rhein (ots)
Am Samstag (01. November 2025) war es gegen 19:53 Uhr in Emmerich am Rhein auf der B 220 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem auch zwei Frauen lebensgefährlich verletzt wurden. Siehe dazu die Pressemitteilung vom 01.11.2025, 16:11 Uhr : "POL-KLE: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei lebensgefährlich und zwei schwer verletzten Personen", https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6149482
Das Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve ermittelt zu diesem Unfall an der Kreuzung s'-Heerenberger Straße/Ostermayerstraße/Weseler Straße (Kreuzung an der Kuster-Tankstelle und dem Spielkasino) und sucht jetzt weitere Zeugen. Die Angaben von Personen, die auf der B 220 (s'-Heerenberger Straße) zum Unfallzeitpunkt aus Richtung Autobahn (BAB A3) bzw. s'-Heerenberg in Richtung Rheinbrücke unterwegs waren, könnten zur genauen Ermittlung des Unfallherganges wichtig sein. Daher werden besonders diese Zeugen gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040 in Verbindung zu setzen.(sp)
