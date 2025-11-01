Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei lebensgefährlich und zwei schwer verletzten Personen

Emmerich am Rhein (ots)

Am 01.11.2025 gegen 10:55 Uhr befuhr eine 52jährige Frau mit ihrem PKW Opel die B220 aus Richtung Rheinbrücke in Richtung s'Heerenberg. An der Kreuzung B220 / Weseler Straße / Ostermayerstraße wollte sie nach links in die Ostermayerstraße abbiegen. Dabei beachtete sie jedoch nicht den Vorrang eines entgegenkommenden 48jährigen Mannes aus Emmerich, der mit seinem Mercedes die B220 in Richtung Rheinbrücke befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Dabei wurde die 52jährige Frau und ihre 21jährige Tochter lebensgefährlich verletzt, eine weitere 19jährige Mitfahrerin wurde schwer verletzt. Alle Insassen stammen aus den Niederlanden und mussten teilweise mit schwerem Gerät der Feuerwehr aus den Fahrzeug befreit werden. Der 48jährige Emmericher wurde ebenfalls schwer verletzt. Alle Verletzten wurde in naheliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Team des Opferschutzes der KPB Kleve übernahm die Benachrichtigung der Angehörigen. Dabei wurden sie auch von der niederländischen Polizei unterstützt. Für die Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Recklinghausen hinzugezogen. Beide Fahrzeug wurden sichergestellt. Die Verkehrsmaßnahmen im Bereich der Unfallkreuzung dauerten bis etwa 16:00 Uhr.

