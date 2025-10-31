PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zutritt zu Firmengelände verschafft: Unbekannte Täter entwenden Pkw

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (29. Oktober 2025), 16:34 Uhr und Donnerstag (30. Oktober 2025), 06:40 Uhr wurde an der Zeppelinstraße in Geldern ein abgestelltes Firmenfahrzeug (Citroen) entwendet. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einem Firmengelände und entwendeten auf bislang unbekannte Weise das Fahrzeug. Dieses trug zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen "GEL-JB215", während sich im Innenraum diverse Werkzeuge (eine genauere Auflistung ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich) befanden.

Die Kripo Geldern sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen.

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

