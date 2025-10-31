Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Pkw durch landwirtschaftliche Zugmaschine beschädigt: Polizei sucht unbekannten Verkehrsteilnehmenden und Zeugen

Issum-Sevelen (ots)

Storytext:

Am Donnerstag (30. Oktober 2025) kam es gegen 17:05 Uhr an der Vorster Straße in Issum zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 43-jährige Frau aus Neukirchen-Vluyn befuhr mit einem Firmenfahrzeug für tiefgekühlte Lebensmittel (Bofrost) die Vorster Straße in Fahrtrichtung Sevelener Straße. Aufgrund der örtlichen Begebenheiten wich die Frau auf eine Grundstückszufahrt aus und ließ eine landwirtschaftliche Zugmaschine (grüner Traktor mit offenem blauem Anhänger), welche die Straße in umgekehrte Fahrtrichtung befuhr, passieren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch das Firmenfahrzeug im hinteren linken Bereich der Fahrerseite beschädigt wurde. Der Verkehrsteilnehmer mit der landwirtschaftlichen Zugmaschine, welcher das Touchieren des Fahrzeugs möglicherweise nicht bemerkte, entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei Geldern sucht nach der Fahrerin oder dem Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine und weiteren Zeugen. Hinweise bitte an 02831 1250. (pp)

