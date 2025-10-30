POL-KLE: Emmerich - Spiegelunfall auf Rheinbrücke
Zeugen gesucht
Emmerich (ots)
Am Mittwoch (29. Oktober 2025) gegen 06:30 Uhr ist es auf der Emmericher Rheinbrücke zu einem Spiegelunfall gekommen. Ein LKW touchierte und beschädigte im Vorbeifahren mit seinem linken Spiegel den ebenfalls linken Spiegel eines Linienbusses, der die Brücke in Richtung Emmerich befuhr. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Kleve fort, ohne anzuhalten. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 02822 7830 bei der Polizei Emmerich zu melden. (cs)
