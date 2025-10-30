Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht

Zwei Parkplätze als Tatörtlichkeit möglich, Zeugen gesucht

Emmerich (ots)

Am Mittwoch (29. Oktober 2025) musste der Besitzer eines schwarzen Ford Focus eine Beschädigung vorne rechts am Stoßfänger seines Autos feststellen. Vermutlich wurde der abgestellte Wagen von einem anderen PKW beschädigt, dessen Fahrer oder Fahrerin anschließend flüchtete. Als Ort für die Verkehrsunfallflucht kommen zwei Parkplätze in Frage. Entweder wurde der Wagen in der Zeit zwischen 08:15 bis 09:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios an der Duisburger Straße beschädigt oder in der Zeit von 13:30 bis 13:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Neumarkt. Zeugen, die an einer der Örtlichkeiten entsprechende Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Emmerich 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell