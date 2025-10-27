PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Velstove, An der Kiesgrube

25.10.2025, 03:00 Uhr

Zu einem Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte kam es in den frühen Morgenstunden des Samstags in der Straße An der Kiesgrube im Wolfsburger Ortsteil Velstove. Ein Polizeibeamter wurden dabei verletzt.

Aufgrund einer über den Polizeinotruf gemeldeten Auseinandersetzung auf einer Feier begaben sich mehrere Streifenwagen der Wolfsburger Polizei zum dortigen Sportplatz. Beim Eintreffen der Polizei entfernten sich mehrere Personen fluchtartig von der Örtlichkeit. Kurze Zeit später stellten die Beamten einen 17-Jährigen in einem Gebüsch fest und forderten ihn mehrfach auf, herauszukommen. Als dieser der Aufforderung nicht nachkam, begaben sich die Beamten zu ihm und trugen ihn aus dem Buschwerk heraus. Währenddessen griff der 17-Jährige plötzlich nach einem am Boden liegenden, massiven Ast und warf diesen nach einem Polizeibeamten, welcher dadurch nicht unerheblich verletzt wurde und daraufhin nicht mehr dienstfähig war.

Aufgrund seines weiterhin sehr aggressiven Verhaltens wurde der Tatverdächtige durch weitere Polizeibeamte mit Handfesseln fixiert und zur Polizeidienststelle in der Heßlinger Straße gebracht, wobei er sich wiederholt gegen die polizeilichen Maßnahmen sperrte und die Beamten massiv beleidigte.

Ein im weiteren Verlauf freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Auf Anordnung des zuständigen Richters wurde ihm daraufhin eine Blutprobe durch einen approbierten Arzt im Wolfsburger Klinikum abgenommen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige an seine Erziehungsberechtigen übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

