Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Korrektur zur Meldung "Versuchtes Tötungsdelikt in Kinderbeuern: Kriminalpolizei fahndet auch über "Aktenzeichen XY"

Kinderbeuern (ots)

In der Pressemeldung "Versuchtes Tötungsdelikt in Kinderbeuern: Kriminalpolizei fahndet auch über "Aktenzeichen XY" hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Belohnung für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, hat die Staatsanwaltschaft Trier ausgesetzt - nicht wie fälschlicherweise angegeben die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach.

Der Fehler wurde in der Ursprungsmeldung ebenfalls korrigiert.

Wir bitten darum, den Fehler zu entschuldigen und die Angabe in etwaigen Veröffentlichungen zu korrigieren.

