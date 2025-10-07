PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Korrektur zur Meldung "Versuchtes Tötungsdelikt in Kinderbeuern: Kriminalpolizei fahndet auch über "Aktenzeichen XY"

Kinderbeuern (ots)

In der Pressemeldung "Versuchtes Tötungsdelikt in Kinderbeuern: Kriminalpolizei fahndet auch über "Aktenzeichen XY" hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Belohnung für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, hat die Staatsanwaltschaft Trier ausgesetzt - nicht wie fälschlicherweise angegeben die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach.

Der Fehler wurde in der Ursprungsmeldung ebenfalls korrigiert.

Wir bitten darum, den Fehler zu entschuldigen und die Angabe in etwaigen Veröffentlichungen zu korrigieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren