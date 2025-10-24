Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räuberischer Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Neuhäuser Straße

24.10.2025, 17:30 Uhr

Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am späten Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt in der Neuhäuser Straße in Wolfsburg. Zwei 47 und 53 Jahre alte Tatverdächtige wurden in Gewahrsam genommen.

Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand steckte der zunächst unbekannte, 47-jährige Tatverdächtige mehrere Flaschen alkoholischer Getränke in einen Rucksack und passierte damit den Kassenbereich des Supermarktes, ohne für die Ware bezahlt zu haben. Als er kurz darauf von zwei Mitarbeitern des Supermarktes angesprochen wurde, ignorierte dieser die Ansprache und flüchtete daraufhin gemeinsam mit einer einem weiteren 53 Jahre alten Tatverdächtigen, welcher offenbar vor dem Markt auf ihn gewartet hatte, in Richtung Neuhäuser Straße. Als die beiden 25 und 33 Jahre alten Mitarbeiter des Marktes die beiden Männer erneut zum Stehenbleiben aufforderten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf die beiden Mitarbeiter sowie der 47-jährige Ladendieb leicht verletzt wurden. Die beiden Tatverdächtigen setzten ihre Flucht daraufhin in Richtung der Straße An der Kochsbreite fort, wo sie durch mehrere zuvor alarmierte Funkstreifenwagen der Polizei gestellt werden konnten. Der 47-Jahre alte Tatverdächtige wurde zur Feststellung seiner Identität in die Polizeidienststelle in die Heßlinger Straße gebracht. Aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes wurde der 47-Jährige nach Begutachtung durch geschultes Fachpersonal in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen. Der 53-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst vor Ort entlassen. Bei ihm konnte im Rahmen eines freiwillig durchgeführten Atemalkoholtests ein Promillewert von 1,46 Promille festgestellt werden. Beide erhielten ein Hausverbot für den Supermarkt.

Gegen 19 Uhr erschien der 53 Jahre alte Tatverdächtige erneut vor dem Supermarkt und bedrohte den 25-jährigen Mitarbeiter des Markes verbal. Nachdem dieser erneut die Polizei verständigte, entfernte sich der 53-Jährige in Richtung der Straße Am Bahnhof. Als die Beamten ihn kurze Zeit später antrafen, leistete er massiven Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und versuchte erneut, zu flüchten. Schlussendlich wurde er durch die eingesetzten Polizeibeamten mit Handfesseln fixiert und in Gewahrsam genommen, wo er auf Anordnung des zuständigen Bereitschaftsrichters bis zum Ladenschluss des Supermarktes verblieb. Er wurde daraufhin entlassen. Im Rahmen der Widerstandshandlung wurde zwei Beamte leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

