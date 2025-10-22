Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Kiosk - Täter flüchten mit PKW

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Neindorf, Zum Hasenwinkel

22.10.2025, 03:42 Uhr

Zu einem Einbruch in einen Kiosk kam es am frühen Mittwochmorgen in der Straße Zum Hasenwinkel im Wolfsburger Ortsteil Neindorf. Die unbekannten Täter flüchteten mit einem Fahrzeug über die Autobahn in Richtung Lehrte.

Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin nahm zunächst den akustischen Alarm an dem Kiosk wahr. Kurze Zeit später konnte sie eine Person mit schwarzer Maske erkennen, die aus dem Kiosk trat, in einen offensichtlich wartenden Audi A3 stieg und sich fluchtartig vom Tatort entfernte. Kurzerhand nahm die 38-Jährige die Verfolgung des Fahrzeugs auf und informierte zeitgleich die Polizei, welche umgehend mehrere Streifenwagen entsandte. Während die 38-Jährige dem flüchtenden Fahrzeug folgte, bleib sie in ständigem Kontakt mit den Beamten in der Leitstelle und übermittelte diesen unter anderem auch das vollständige Kennzeichen des PKW. Als sich der Audi A3 schließlich auf die Bundesautobahn 2 begab und dort mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hannover fuhr, verlor die Zeugin den PKW aus dem Sichtfeld.

Kurze Zeit später konnte das Fahrzeug im Bereich der Anschlussstelle BS-Watenbüttel durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Braunschweig wahrgenommen werden. Ebenfalls hinzueilende Beamte der Polizei Peine setzten sich mit ihrem Funkstreifenwagen vor den Audi A3 und versuchten, diesen anzuhalten. Dazu schalteten sie neben dem Blaulicht auch die Sondersignalanlage mit dem nach hinten gerichteten Text "Nicht überholen" ein. Trotz dessen überholte der Fahrer des mit insgesamt drei weiteren Personen besetzten Audi A3 den Funkstreifenwagen, woraufhin es zu einer Kollision kam. Die Beamten blieben unverletzt.

Im weiteren Verlauf verließ der flüchtige PKW die Autobahn 2 dann an der Anschlussstelle Lehrte Ost. Die nacheilenden Funkstreifenwagen der Autobahnpolizei verloren das Fahrzeug im Stadtgebiet Lehrte kurzzeitig aus dem Sichtfeld, konnten es jedoch kurze Zeit später in einem Wohngebiet südlich der A2 unbesetzt auf der Straße stehend feststellen. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die vier unbekannten Insassen das Fahrzeug fluchtartig verlassen und sich fußläufig in die Ortslage Lehrte entfernt.

Die Beamten konnten in dem Audi A3 das Diebesgut feststellen, welches die Unbekannten bei dem Einbruch in den Kiosk erbeutet hatten. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu dem Kiosk. Im Anschluss begab sich mindestens ein Täter in die Räumlichkeiten und entwendet dort zahlreiche Zigaretten und Vapes. Daraufhin flüchten sie mit dem PKW. Der entstandene Schaden wir zum jetzigen Zeitpunkt auf einen Betrag im oberen vierstelligen Bereich geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

