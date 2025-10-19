Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pressebericht der Polizeiinspektion Wolfsburg/Helmstedt für den Bereich Wolfsburg, Zeitraum 18.10.25, 06:00 h bis 19.10.25, 06.00 h

Wolfsburg (ots)

Körperverletzung: Wolfsburg, Dresdner Ring 18.10.2025, 18:05 h

In einer Bushaltestelle gerät eine Gruppe, bestehend aus Kindern und Jugendlichen in Streit. Eine erwachsene Person wird in den Streit involviert und diese soll ein Kind aus der Gruppe weggestoßen haben, welches im weiteren Verlauf in abgestellte E-Scooter gestürzt ist. In Folge des Sturzes ist das Kind leicht verletzt worden.

Körperverletzung: Wolfsburg, Porschestraße 18.10.2025, 16:30 h

Hinter einem Lebensmittelmarkt ist ein 16jähriger Jugendlicher von einem ihm unbekannten Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt worden. Gemeinsam ist man hinter das Gebäude gegangen. Dort hat eine weitere männliche Person gewartet. Plötzlich und vollkommen unerwartet soll diese männliche Person dem Jugendlichen mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Der Jugendliche hat durch die Schläge Verletzungen im Gesicht erlitten. Die Person, die zugeschlagen hat, wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß und schlank. Bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans und schwarzen Chucks, sowie mit einer Jacke der Marke "Monclear". Hinweise bitte an die Polizei in Wolfsburg, Tel. 05361-4646-0

Ladendiebstahl: Wolfsburg, Vorsfelde, An der Meine 18.10.2025, 16:15 h

Ein 25jähriger Mann entnimmt aus den Auslagen eines Lebensmittelmarktes Waren und er verlässt den Markt, ohne die Waren bezahlt zu haben. Noch in Tatortnähe kann der Mann gestellt werden. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.

Versuchter Fahrraddiebstahl: Wolfsburg, Porschestraße 18.10.2025, 12:51 h

Eine aufmerksame Passantin nimmt im Bereich des Südkopfcenters zwei männliche Personen wahr, die sich an einem Fahrrad zu schaffen machen. Als die Personen feststellen, dass die beobachtet werden, flüchtet einer in Richtung Rathausstr. Der andere läuft über die Porschestraße in Richtung Pestalozzistraße. Ihre Beobachtungen teilt sie in der Fußgängerzone befindlichen Polizeikräften mit. Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führen nicht zur Feststellung der Täter. Diese werden folgendermaßen beschrieben: 1. Person: dunkler Teint, grün-weiße Mütze, schwarze Jacke, hat beim Verlassen des Ortes zwei weiße Tüten getragen 2. Person: heller Teint, geschätztes Alter 45-48 Jahre, weiße Haare, bekleidet mit einer sogenannten Pilotenjacke, blauer Jeans Hinweise bitte an die Polizei in Wolfsburg, Tel. 05361-4646-0

Fahren ohne Fahrerlaubnis: Wolfsburg, Braunschweiger Straße 18.10.2025, 10:22 h

Im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle wird ein Audi A7 mit Wolfsburger Kennzeichen angehalten und kontrolliert. Die Überprüfung des 35jährigen Fahrzeugführers ergibt, dass er nicht im Besitz einer im Inland gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt ist ihm untersagt worden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis schließt sich an.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz: Wolfsburg, Kaufhofpassage 18.10.2025, 21:15 h

Ein verkehrswidrig abgestellter PKW ist einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Wolfsburg in den Fokus geraten. Im Rahmen der durchgeführten Kontrolle stellt sich heraus, dass für diesen PKW kein Versicherungsschutz mehr besteht. Die Weiterfahrt ist untersagt worden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ist die Folge.

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Im Laufe des Wochenendes sind im Rahmen von Kontrollen E-Scooter festgestellt worden, die nicht mit dem erforderlichen Versicherungsschutz ausgestattet gewesen sind.

Trunkenheit im Verkehr: Wolfsburg, Schillerstraße 19.10.2025, 02:30 h

Ein 52 Jahre alter Mann auf einem E-Scooter ist einer Funkstreifenwagenbesatzung in Wolfsburg aufgefallen. Der E-Scooter ist in Schlangenlinien geführt worden. Weiterhin ist eine Lichtsignalanlage bei rotem Licht überfahren worden. Die anschließende Kontrolle hat ergeben, dass die männliche Person auf dem E-Scooter nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss gestanden hat. Es ist eine Blutprobenentnahme angeordnet worden. Es wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort: Wolfsburg, Allerstraße 18.10.2025, 06:30 h bis 18.10.2025, 14:30 h

Ein bisher unbekannter Verursacher hat mit seinem Einkaufswagen einen ordnungsgemäß, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes, abgestellten VW Taigo in grau gestreift. Die linke, hintere Tür ist in Folge dessen eingedellt worden. Danach hat sich der Verursacher entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Hinweise bitte an die Polizei in Wolfsburg, Tel. 05361-4646-0

