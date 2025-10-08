PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Teichbreite, Windmühlenbreite 06.10.2025, 16:30 Uhr - 20:00 Uhr

Wolfsburg, Teichbreite, Krähenhoop

06.10.2025, 18:30 Uhr - 22:11 Uhr

Zwischen Montagnachmittag und dem späten Montagabend kam es im Ortsteil Teichbreite in Wolfsburg zu zwei Wohnungseinbrüchen. Die Polizei sucht Zeugen. In beiden Fällen kehrten die Wohnungsinhaber in ihre Wohnungen zurück und stellten fest, dass in diese eingebrochen wurde. Daraufhin informierten sie umgehend die Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die unbekannten Täter jeweils über die Terrasse bzw. den Balkon Zugang zu den Wohnungen, indem sie gewaltsam auf ein Fenster einwirkten. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut, hier entwendeten sie in beiden Fällen Schmuck und Bargeld in einer vierstelligen Höhe. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ein Tatzusammenhang kann bislang nicht ausgeschlossen werden. Neben dem genannten Diebesgut entstand in beiden Wohnungen ein Sachschaden.

Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Jan Höltje
Telefon: (0)5361 4646 116
E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

