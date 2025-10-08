PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfallflucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Laagberg, Schlesierweg

29.09.2025, 12:30 Uhr - 12:40 Uhr

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 29.09.2025 zur Mittagszeit im Schlesierweg in Wolfsburg. Eine Fußgängerin wurde hierbei leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 24-jährige Wolfsburgerin befand sich auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums im Schlesierweg. Dort fuhr ein rückwärtsfahrender Pkw aus einer Parklücke und touchierte die 24-Jährige, welche in der Folge stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Eine umsichtige Passantin eilte der Verletzten umgehend zur Hilfe. Der unbekannte Unfallverursacher verließ, ohne sich um die Verletzte zu kümmern, die Unfallstelle. Die Verletzte wurde im Klinikum Wolfsburg ambulant behandelt. Die Polizei sucht die Passantin, welche der Wolfsburgerin geholfen hat, sowie weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Jan Höltje
Telefon: (0)5361 4646 116
E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 09:02

    POL-WOB: Raub einer Handtasche

    Helmstedt (ots) - Helmstedt, Wilhelmstraße 05.10.2025, 01:47 Uhr Zu einem Handtaschenraub zum Nachteil einer 56-Jährigen kam es in der Nacht zum Sonntag in der Wilhelmstraße in Helmstedt. Nach aktuellen Erkenntnissen war die 56-Jährige auf einem Weg vom Batteriewall in Richtung Wilhelmstraße unterwegs, als sich ihr plötzlich zwei Personen näherten, sie zu Boden rissen und ihr die Handtasche entwendeten. Die 56-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Aufgrund der ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 13:01

    POL-WOB: Korrektur Ereigniszeitpunkt: PKW gerät in Brand

    Wolfsburg (ots) - PKW gerät in Brand Wolfsburg, Westhagen, Jenaer Straße 03.10.2025, 13:00 - 17:00 Uhr Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Freitagnachmittag ein PKW in der Jenaer Straße in Westhagen in Brand. Ein aufmerksamer Zeuge meldete den in Flammen stehenden VW Tiguan auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus über den Feuerwehrnotruf. Umgehend begaben ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 12:18

    POL-WOB: PKW gerät in Brand

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Westhagen, Jenaer Straße 03.10.2025, 13:00 - 17:00 Uhr Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Donnerstagnachmittag ein PKW in der Jenaer Straße in Westhagen in Brand. Ein aufmerksamer Zeuge meldete den in Flammen stehenden VW Tiguan auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus über den Feuerwehrnotruf. Umgehend begaben sich mehrere Streifenwagen zum Einsatzort, wo die Berufsfeuerwehr Wolfsburg bereits mit den Löscharbeiten begonnen hatte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren