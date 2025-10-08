Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfallflucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Laagberg, Schlesierweg

29.09.2025, 12:30 Uhr - 12:40 Uhr

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 29.09.2025 zur Mittagszeit im Schlesierweg in Wolfsburg. Eine Fußgängerin wurde hierbei leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 24-jährige Wolfsburgerin befand sich auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums im Schlesierweg. Dort fuhr ein rückwärtsfahrender Pkw aus einer Parklücke und touchierte die 24-Jährige, welche in der Folge stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Eine umsichtige Passantin eilte der Verletzten umgehend zur Hilfe. Der unbekannte Unfallverursacher verließ, ohne sich um die Verletzte zu kümmern, die Unfallstelle. Die Verletzte wurde im Klinikum Wolfsburg ambulant behandelt. Die Polizei sucht die Passantin, welche der Wolfsburgerin geholfen hat, sowie weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell